Митрополит Онуфрий рассказал, почему УПЦ поддерживает Украинское Библейское Общество

Главное: Украинская Православная Церковь является одной из соучредителей Украинского Библейского Общества и до сих пор поддерживает его усилия, направленные на то, чтобы слово Божие распространялось среди народа Украины.

«Три десятилетия назад, когда закончились времена гонений за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа (Откр. 1, 9), Украинская Православная Церковь, самая большая Церковь нашего народа, стала одной из соучредителей Украинского Библейского Общества — организации, которая дала нашему народу тысячи экземпляров Святого письма», — отметил Митрополит Онуфрий

Блаженнейший владыка напомнил, что Библия является Книгой Жизни, потому что указывает каждому путь к жизни вечной и дает указания по провождению доброй и благословенной жизни земной, и, следовательно, распространение Священного Писания есть делом домостроительства Божия по отношению к народу Украины. «Именно поэтому до сих пор всячески поддерживаем Украинское Библейское Общество в усилиях, направленных на то, чтобы слово Божие росло и распространялось» (Деян. 12, 24)«, — подчеркнул он.

«За прошедшие годы сделано много хорошего и полезного для утверждения духовности в сердцах верующих людей. Священное Писание действительно является критерием истины, критерием истины, и пока оно остается таким, у людей есть реальная возможность идти путем, который Бог определил человеческому роду. Под эгидой Украинского Библейского Общества проводилось празднование Года Слова Божьего в Украине, создано и представлено обществу Рукописную Библию, а также увидел свет общепринятый перевод Священного Писания на украинский язык», — заключил Предстоятель.

23 июня, в Украинском Доме Библии, епископ Барышевский Виктор (Коцаба) принял участие в праздновании 30-летия со дня основания Украинского Библейского Общества, на который зачитал приветственное слово Предстоятеля Украинской Православной Церкви.