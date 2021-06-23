Центры массовой вакцинации в Украине получат новую вакцину

Главное: Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал изменения в работе центров массовой вакцинации от коронавируса. Также центры получат новую вакцину.

Детали: Центры массовой вакцинации от COVID в будущем получат новую вакцину. На сегодня в них используется китайская вакцина CoronaVac, но готовятся изменения в организации самого процесса, в том числе и вакцинация другим препаратом. Об этом на пресс-конференции на полях форума «Украина 30» заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодня вакцинация проводится на трех платформах — пункты вакцинации, мобильные бригады и вакцинальные центры.

«Именно от этого зависит, когда, кто и какой вакциной будет вакцинироваться. Потому что мы планируем проведение вакцинации таким образом, чтобы предотвратить большое количество программных ошибок и обеспечить холодовую цепь, чтобы прививки были безопасными и эффективными для всех», — отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что сейчас в вакцинальных центрах и при вакцинации организованных коллективов используется китайская вакцина CoronaVac.

«В дальнейшем будет немного изменена организация самого процесса, в частности, что касается той вакцины, которая будет использоваться в вакцинальных центрах и для вакцинации организованных коллективов. Но это мы анонсируем после того, как это изменение произойдет», — добавил Ляшко.

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