Стало известно, какие болезни убивают украинцев

Главное: Озвучены болезни, от которых умирают украинцы. Коронавирус забрал 10% жизней.

Детали: В Государственной службе статистики поведали, от каких болезней умирали украинцы в начале этого года. Данные приведены за январь-апрель.

Отмечается, что всего в нашей стране скончались 242 671 человек.

Так, болезни системы кровообращения унесли жизни 150 573 людей: от ишемической болезни сердца скончались 105 172 человек, а от цереброваскулярных болезней (инсульта) умерли 28 657 людей.

Коронавирус в Украине унес за это время жизни 27 585 человек.

Кроме этого 24 333 больных умерли от онкологии.

Информируется, что инфекционные и паразитарные болезни были причиной смерти 2 162 человек: туберкулез унес 1 006 жизней, а ВИЧ убил 791 человек.

Также стало известно, что болезни органов дыхания забрали 8 447 жизней, из них грипп и пневмония убили 6 691 человек.

Сообщается, что болезни органов пищеварения стали причиной смерти 8 276 человек.

Уточняется, что 9 207 людей погибли в результате внешних причин: транспортные несчастные случаи унесли 947 жизней, самоубийства – 1 764, смерти на пожарах – 607, случайное отравление (исключая алкоголь) – 657, отравление алкоголем – 740, умышленные убийства – 438, утопления – 282.

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