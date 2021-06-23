Смертельное ДТП под Днепром: погибли два человека

Главное: Под Днепром произошло ДТП. Погибли два человека.

Детали: В птг Слобожанское (Днепропетровская область) произошло ДТП. О нем пишет «Днепр Оперативный».

Информируется, что вечером вторника, 22 июня, тут столкнулись автомобили Mazda и Honda.

Известно, что авария случилась на Донецком шоссе в районе АЗС Glusco.

В публикации сказано: «Водитель Mazda не справился с управлением и на скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Honda».

В больнице скончались водитель Mazda (1963 года рождения) и женщина-пассажир (1969 года рождения).

Кроме этого пострадали водитель Honda (1993 года рождения) и девушка-пассажир (1998 года рождения), которые находятся под наблюдением врачей. Отмечается, что их госпитализировали с политравмами.

Сейчас полиция проводит следствие.

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