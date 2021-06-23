Верующие УПЦ на велосипедах преодолеют 700 км из Киева в Святогорскую лавру

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви в сентябре отправятся в велопаломничество из столицы в Святогорскую лавру.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, велопаломничество проводится по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия.

Велосипедный крестный ход стартует 29 сентября из Киева, а завершится 5 октября в Святогорске.

Начало паломничества запланировано с посещения Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Ежедневно православные велосипедисты будут проезжать около 100 километров. Во время семидневного паломничества запланирован один день отдыха в Полтаве, а также посещение Яготина, Харькова, Изюма, Святогорска.

«На маршруте пробега мы посетим: Киево-Печерскую и Святогорскую лавры, старинные и новые храмы и монастыри. Побываем на экскурсиях по городам Яготин, Полтава, Харьков, Изюм, Святогорск и др. Во время велопаломничества будут совершаться ночные литургии, по желанию будет возможность причаститься», — поделились организаторы.

На всем маршруте будут организованы питание и ночлег, а также сопровождение машины технической помощи, куда можно будет сложить вещи.

Во время пути паломники будут останавливаться в разных монастырях и храмах УПЦ, где смогут помолиться, причаститься и поклониться святыням.

Финиш запланирован в Святогорской лавре 5 октября. Организаторы отмечают, что участникам очень желательно иметь опыт прохождения на велосипеде дистанции 100 км в день.

Узнать подробности и присоединиться можно здесь.

Как сообщалось ранее, в начале июня верующие Украинской Православной Церкви на велосипедах преодолели 450 км из Киева в Почаев.

Велопаломничество святынями Украины стартовало 1 июня от киевского храма преподобного Феодора Освященного.

Ежедневно участники велопробега преодолевали более 100 километров.

В паломничестве приняли участие пять священников, пономари, хористы, которые молились на ночных литургиях во время посещения монастырей.

По дороге верующие посетили святыни Украины — женский монастырь в честь святой Анастасии Римляныни в городе Житомир, Троицкий женский монастырь в Корце, храм в честь великомученика Георгия Победоносца в городе Дубно, храм Иоанна Предтечи в селе Большие Млынивци Тернопольской области.

В тему: Велопаломничество Киев — Почаев: Верующие УПЦ преодолели 450 км с молитвой за Украину.