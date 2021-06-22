В работе Google произошел масштабный сбой

Главное: Пользователи Google столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Проблемы наблюдаются, в том числе, и в Украине.

Детали: В работе Google произошел сбой. Пользователи столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Это следует из данных сайта Downdetector.

Больше всего жалоб зафиксировано в США, России, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Также есть проблемы и в Украине.

У 72% пользователей, которые сообщили о сбое, есть проблемы с доступом на сайт. У других — с входом в аккаунты.

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