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Новости > Археологи разгадали загадку древнего хеттского храма на территории Турции

Археологи разгадали загадку древнего хеттского храма на территории Турции

Александр Панько
21.06.21 11:24
409
Археологи разгадали загадку древнего хеттского храма на территории Турции

Главное: Трехтысячелетний храм, находящийся на территории современной Турции, оказался моделью космоса в представлении древних хеттов.

Детали: В ходе обследования древнего храма хеттов Язылакая, который находится в современной Турции, международная группа ученых пришла к выводу, что изображения 64 вырезанных из скалы божеств, находящиеся в главном зале святилища, символизируют собой синодические месяцы и солнечный год. Как сообщает Lenta.ru, они нашли доказательства, что святилище в целом является символической моделью космоса, а изображения иллюстрируют собой уровни мироздания (подземный мир, земля и небо), а также циклические процессы смены дня и ночи, фаз луны и времен года.

Рельефы в комнате А можно разделить на три группы. В первую группу входит 12 изображений, которые показывают синодические месяцы (то есть промежуток времени между двумя одинаковыми фазами Луны). Во второй группе изображенные божества (с 13 по 41) отмечают дни месяца.

Еще 19 образуют Метонов цикл — промежуток времени, равный 19 годам или 235 синодическим месяцам. По мнению ученых, хетты отмечали эту дату, прикрепляя к изображениям маркеры. Высшие боги хеттского пантеона, которые не входят в календарь (с 42 по 46), расположены на центральной панели помещения А и символизируют собой неподвижный полюс мира и околополярные созвездия.

В целом, камера А служит символом всего на Земле и на небе, включая Солнце, Луну, пять видимых планет, некоторые созвездия и звезды, северный небесный полюс и северное приполярное царство.

Другое помещение — комната В — содержит изображения 12 богов подземного мира. Таким образом, Язылыкая представляет собой модель Вселенной, охватывающей три царства: подземное, земное и небесное.

В статье также проводятся параллели между пантеоном хеттских божеств и системами верования других древних цивилизаций, которые создавали памятники, связывающие жизнь на Земле со вселенной. Однако, по словам других ученых, авторы часто ссылаются на тексты Месопотамии, которая оказывала культурное влияние на хеттов, но сами хеттские тексты уделяют астрономии мало внимания.

Доказательства были бы убедительные, если бы подобную связь между богами и астрономией демонстрировали и другие хеттские памятники.

Справка: Язылыкая — скальное святилище хеттов, индоевропейского народа бронзового века, проживавшего на территории современной Турции в 1700-1100 г до н. э. Оно находится в окрестностях руин древней хеттской столицы Хаттуса неподалеку от современной турецкой деревни Богазкале. Состоит из двух помещений под открытым небом, украшенных рельефными изображениями хеттских божеств. Считается, что в последний раз это место использовалось по назначению в 1230 году до н. э.

В тему: В начале 2018 года Эксперты из Национального института антропологии и истории Мексики обнаружили на дне озера у подножия вулкана Истаксиуатль древнее каменное святилище ацтеков. Археологи предполагают, что это сооружение служило индейцам моделью Вселенной.

Тэги: история, Турция, археология, храм, космос, наука, календарь, Язылакая

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