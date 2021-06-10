В Минздраве рассказали о преимуществах полностью вакцинированных украинцев

Главное: Полностью вакцинированные украинцы имеют большой плюс, ведь они могут получить международный COVID-сертификат. Получить его можно у семейного врача.

Детали: Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что полностью вакцинированные украинцы могут получить международное свидетельство о вакцинации. Об этом он рассказал в эфире «Сніданку з 1+1».

Его можно получить у семейного врача.

Замглавы Министерства здравоохранения отметил, что сейчас весь мир может использовать эти свидетельства о вакцинации для пересечения государственной границы.

«Его можно получить у семейного врача, если вы прошли весь курс вакцинации. Документ не будет защищаться никакими QR-кодами», — сказал Кузин.

Также с 1 июля в приложении «Дия» должен заработать цифровой COVID-сертификат, который можно будет применять как внутри страны, так и за рубежом.

«Второй документ — это сертификат о вакцинации. Он может быть либо на цифровом носителе, либо в бумажном формате для проверки подлинности этого документа», — отметил главный санврач.

По его словам, документ также будет доступен только полностью вакцинированным гражданам независимо от производителя препарата. Ведь все вакцины, которые используют в Украине, имеют сертификацию ВОЗ.

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