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Новости > Украинцам рассказали, можно ли смешивать вакцины от коронавируса

Украинцам рассказали, можно ли смешивать вакцины от коронавируса

Агата Кловская
10.06.21 13:51
177
Украинцам рассказали, можно ли смешивать вакцины от коронавируса

Главное: На сегодняшний день в Украине предусмотрена вакцинация только вакциной одного производителя. Ученые выясняют, можно ли их смешивать.

Детали: Сейчас в Украине не предусмотрены прививки людей вакцинами против коронавируса от разных производителей. В случае утверждения Всемирной организацией здравоохранения такого механизма, Украина сможет применить такую практику. Об этом сказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Он отметил, что в мире сейчас продолжается исследование уровня эффективности смешивания вакцин и в некоторых случаях такая практика демонстрирует действенность. Однако требуется более детальное изучение и его результаты.

«Результаты предыдущих исследований в некоторых странах, которые сейчас есть, показывают: в некоторых случаях это является эффективной мерой. Но они изучают опыт, который произошел случайно — когда поставка второй дозы препарата задерживалось, и люди вынуждены были делать прививки другим типом. Сейчас эти данные только публикуются», — отметил Кузин.

Сегодня в Украине предусмотрена вакцинация только вакциной одного производителя.

«Если будут рекомендации ЕС или ВОЗ, то в стране есть механизмы, по которым мы можем адаптировать это. Пока в Украине человек, который, например, вакцинирован первой дозой CoronaVac, вторую дозу такую же получит. Сейчас у нас не предусмотрено смешивание вакцин», — подчеркнул главный санитарный врач.

В тему: В ВОЗ рассказали, достаточно ли будет вакцинации для победы над коронавирусом.

Тэги: Украина, общество, вакцина, вакцинация, новости Украины, Игорь Кузин, вакцина от коронавируса

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