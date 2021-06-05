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Новости > Митрополит УПЦ рассказал, какое главное качество человек получил от Бога

Митрополит УПЦ рассказал, какое главное качество человек получил от Бога

Александра Кудрявцева
05.06.21 13:45
438
Митрополит УПЦ рассказал, какое главное качество человек получил от Бога
Главное: Свобода является тем главным качеством, которым наделил Господь человека.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко).
 
«Каждый день заполнен различными эмоциями, чувствами, переживаниями, раздумьями. Так было и так будет. Мы постоянно переживаем по тому или иному поводу, страдаем или радуемся в зависимости от тех или иных обстоятельств. Для одних эти обстоятельства складываются хорошо и удачно, для других — не очень. От этого зависит и наше отношение к жизни, наше эмоциональное состояние. Многие из нас — независимо от того, хотим мы этого или не хотим — втянуты во многие социальные процессы, происходящие в нашем обществе. С одной стороны в этом нет ничего худого. Беда лишь в том, что человек становится заложником этих процессов. Они мешают ему воспринимать жизнь ясно и понятно. Двигаться в правильном направлении», — сказал митрополит Лука.
 
Он отметил, что чем меньше в человеке веры, тем больше он зависит от того, что говорят в обществе, тем меньше он разбирается в происходящем.
 
«Нас же все время пытаются запутать. Нам пытаются навязать мысль, что раз Бог есть любовь, то грешить — это хорошо. Мол, неважно, что ты совершил, какой грех, — достаточно прийти попросить прощения, как нашкодивший подросток, и все твои грехи будут прощены. И само понятие греха пытаются завуалировать человеческими слабостями, к которым нужно относиться с христианской толерантностью. И всё это делается под знаменами торжества либеральных ценностей», — объяснил архиерей.
 
Владыка напомнил, что Христос учит нас прощать и любить грешника, как носителя образа Божьего, но нигде не сказано, чтобы Он учил нас любить грех. «Иначе, зачем тогда Бог выгонял Адама и Еву из Рая? Но Бог и тогда, и сейчас любит человека. Он по-прежнему любит Своё творение. И чтобы мы не погибли окончательно, но имели жизнь вечную, Он приходит в мир в образе Человека», — подчеркнул он.
 
При этом митрополит Лука также напомнил о том, что чем больше давать свободу греху, тем меньше свободы будет оставаться у человека.
 
«А ведь свобода, это как раз и есть то главное качество, которым наделил нас Господь. Бог ничего не может сделать без нашего желания, без нашего свободного волеизъявления. Лишив нас свободы, этот пораженный грехом мир, может нас убить. Мы можем даже в какой-то момент осознать, что он нас ведет к краху, но уже не сможем сопротивляться — наша воля будет парализована грехом. Самоё тяжелое в нашей жизни — не трудные обстоятельства, а уныние и смятение, которые они приносят. И все это из-за отсутствия доверия к Богу. Если бы каждый из нас верил в Бога, как другие верят в правительства, то не было бы уныния и скорбей. И каждый день, какой бы он ни был — трудный, легкий, радостный или грустный, принимался бы с благодарностью к Богу. До тех пор пока человек будет бояться общественного мнения больше, чем гнева Божьего, грех будет множиться. А с ним вместе все печали, скорби и неудовлетворенность жизнью», — сказал архиерей.
 
В заключение владыка пожелал бороться с грехом, чтобы никогда не унывать и не отчаиваться.
 
«Сегодня не нужно быть специалистом в области медицинской психологии, чтобы понимать насколько уныние, отчаяние, негативные эмоции, преобладающие в нашем обществе, сокращают земную жизнь наших граждан. Мне бы очень хотелось, чтобы мы больше доверяли Богу. Будет в нас вера, не будет страха, не будет уныния и отчаяния. Будем же свидетельствовать этому миру о нашей вере, оставаясь верными чадами Христа. Который ради нас воскрес, чтобы мы не погибли, а имели жизнь вечную», — подытожил митрополит Лука.

Тэги: Бог, УПЦ, Митрополит Лука

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