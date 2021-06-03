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Новости > США ответили на планы России по изучению Венеры сразу двумя программами

США ответили на планы России по изучению Венеры сразу двумя программами

Александр Панько
03.06.21 10:46
209
США ответили на планы России по изучению Венеры сразу двумя программами

Главное: NASA объявило о запуске к концу десятилетия двух новых миссий на Венеру. Ученые намерены выяснить, как Венера стала «неконтролируемой теплицей», если она имеет много характеристик, похожих на характеристики Земли.

Детали: Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило о запуске сразу двух миссий на Венеру. Как сообщает «Украинская правда», речь, в частности, идет о DAVINCI+ («исследование благородных газов, химия и визуализация Венеры в глубокой атмосфере»), которая подразумевает измерение состава атмосферы Венеры, чтобы понять, как она формировалась и развивалась и почему она является «неконтролируемой теплицей» по сравнению с атмосферой Земли.

Кроме того, в ходе миссии ожидается получить первые в истории изображения планеты с высоким разрешением. Это позволит выяснить, был ли на Венере когда-то океан и континенты.

Вторая миссия под названием VERITAS (аббревиатура «Излучательная способность Венеры», «Радиология», «InSAR», «Топография» и «Спектроскопия») направлена на исследование геологической истории планеты.

Каждая программа обойдется примерно в $500 млн в рамках программы NASA Discovery. Ожидается, что они будут запущены в период 2028-2030 гг.

Отметим, что роследний раз орбитальным аппаратом NASA по Венере был «Магеллан», который прибыл в 1990 году.

В тему: Осенью 2020 года руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил Венеру «русской планетой».

В марте 2021 года российские СМИ сообщили о планах России отправиться на Венеру в 2029 году.

Напомним: Напомним: В начале 2012 года заведующий лабораторией Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити рассказал, что советские зонды засняли в 70-х и 80-х годах прошлого века на поверхности Венеры объекты, обладающие «свойствами живых существ». Серии телевизионных панорам Венеры были получены аппаратами «Венера-9» и «Венера-10» в 1975 году, а затем «Венера-13» и «Венера-14» в 1982 году. На этих панорамах были обнаружены объекты размером 0,1-0,5 метра, которые в процессе проведения съемок изменялись. При этом отмечается, что просто шумом такие объекты было бы очень тяжело объяснить. Среди заинтересовавших ученого объектов — меняющий форму диск, черный лоскут и «скорпион».

В сентября 2020 года Международная группа исследователей из Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) заявила об обнаружении на Венере следов жизнедеятельности живых организмов.

Тэги: США, жизнь, NASA, космос, наука, Венера, исследование

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