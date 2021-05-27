Сегодня ночью в киевском метро пройдут учения. Жителей просят ничему не удивляться

Главное: В ночь на 28 мая СБУ проведет плановые антитеррористические учения на объектах Киевского метрополитена в Шевченковском районе столицы. СБУ проведет антитеррористические учения на объектах столичного метро: возможны ограничения движения и проверка документов.

Детали: В ночь с 27 на 28 мая 2021 г Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ проведет в столице плановые антитеррористические учения. Как сообщается на официальной странице КП «Киевский Метрополитен» в Facebook, тренировка пройдет в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах КП «Киевский метрополитен» с участием подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и органов государственной власти.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов. В частности, проверка документов, удостоверяющих личность.

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

На предприятии попросили граждан соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по телефону «горячей линии» ГУ СБУ в Киеве и Киевской области (044) 253- 06-71, или звонить на линию 102.

В тему: 16 октября 2020 года в Печерском и Деснянском районах Киева прошли антитеррористические учения с участием подразделений СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.