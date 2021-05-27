Кузьмин о награждении Зеленским экспертов СБУ: Это следует расценивать как взятку за заведомо незаконные заключения в деле Медведчука

Государственные награды от президента Украины Владимира Зеленского для экспертов СБУ по делу Виктора Медведчука следует расценивать как взятку, которую действующая украинская власть дала экспертам за заведомо незаконные экспертные заключения. Как сообщает 112ua.tv, об этом в эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале «Перший Незалежний» заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин.

Гость студии отметил, что в деле против народного депутата Украины, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука власть сначала назначила политика виновным, а потом заказала у правоохранительной системы придумать для него какие-то преступления, после того заказала у судебной системы, чтобы лидера оппозиции арестовали. Соответственно, СБУ начала выполнять заказ, притом одним из этапов было сфабриковать какие-то доказательства вины Виктора Медведчука.

«Для этого СБУ использовала свой подконтрольный, подчиненный председателю СБУ Институт судебных экспертиз», — сказал Ренат Кузьмин.

Народный депутат отметил, что следователь СБУ, который незаконно зарегистрировал дело против Виктора Медведчука, поручил Институту провести экспертизу доказательств, а именно записей переговоров Медведчука, которые неизвестно откуда взялись, а еще какие-то рукописные заметки.

«И вот эти эксперты..., нарушая требования закона, а я напомню, а для тех, кто не знает, скажу: закон запрещает проводить экспертизы в экспертных учреждениях или теми экспертами, которые находятся в подчинении органа, который проводит расследование. То есть закон запрещает СБУ проводить экспертизы по своим делам в Институте СБУ. Это же логично! Тем не менее, эксперты, зная о конфликте интересов, о том, что закон запрещает проводить такие экспертизы, тем не менее, провели эти псевдоэкспертизы и выдали заведомо ложные заключения о причастности Медведчука к каким-то там преступлениям, придуманным СБУ», — подчеркнул нардеп.