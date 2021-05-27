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Новости > Крюкова: Я не вижу у Зеленского реального желания бороться с олигархами

Крюкова: Я не вижу у Зеленского реального желания бороться с олигархами

Автор: «Фраза»
27.05.21 15:22
438
Крюкова: Я не вижу у Зеленского реального желания бороться с олигархами

У президента Украины Владимира Зеленского отсутствует реальное желание бороться с олигархами. Об этом в интервью 112ua.tv заявила заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Светлана Крюкова.

«В нашей стране закон про деолигархизацию — это бессмысленная история. Зато я знаю законы про демонополизацию. И борьба с олигархами — это наведение порядка в борьбе с естественными монополиями. У нас есть АМК — по закону и по статусу достаточно серьезная и влиятельная структура, напрочь коррумпированная. Но у него так же, как и у Счётной палаты, достаточно большой инструментарий для того, чтобы чем-то начать заниматься. В США это одна из ключевых структур в экономической среде. Мне кажется, что история с олигархами — это история о глобальном пиаре. По сути, я не вижу реального желания у Зеленского с олигархами бороться. В эпоху глобального экономического кризиса наши 100 богатейших украинцев, если смотреть по официальной статистике, увеличили свое состояние на 42%. Состояние Ахметова (по данным „Форбс“) выросло в 2,7 раза, Живаго — в 2,2, Пинчука — в 1,8, Коломойского, про которого президент сказал, что ему вроде бы уже не так хорошо, как вчера, — на 80%. Даже Порошенко, которому Зеленский обещал, но так и не стал его приговором, разбогател на 200 млн долл. О какой борьбе с олигархами мы говорим, если цифры показывают совершенно другую картину?» — высказалась Крюкова.

Также она добавила: «Олигархи в нашей стране — люди достаточно ушлые. И если им уж очень понадобится, то они этими олигархами по каким-то критериям перестанут быть. Этот закон будет регламентировать на основе какой-то формулы, кто является у нас олигархом. У нас участники санкционного списка за двое суток до оглашения списка перестали быть большими бизнесменами, переписав все и даже бэушные машины, не оставив возможности правоохранительным органам наведываться к себе с проверками. Так же с олигархами».

Кроме того Крюкова высказалась и о деле председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Так, по ее словам, это дело будет развалено.

«Я так понимаю, что к сути рассмотрения обвинения они не подойдут в этом году... Домашний арест сейчас на два месяца, а потом он может быть продлен до 6 месяцев — это как раз к концу этого года. Что дальше? Думаю, что дело будет развалено. Судя по тому, как это изначально задумывалось — задача была репутационно уничтожить лидера определенной политической силы, с идеологическим настроем которой не согласна власть. По факту, обвинения, которые были названы в решении СНБО, не совпадают с теми статьями, которые предъявляют сегодня Медведчуку. В сути этих подозрений нет доказательной базы, почему он является тем, кем они его назвали. Если задача была его уничтожить или каким-то образом „затоксичить“ его репутацию, или выкинуть его из информационной повестки дня — этого тоже не получилось. Люди не могут быть прикованы вниманием к суду больше, чем на три судебных процесса. В этот раз резонанс стал уже меньше», — подчеркнула Крюкова.

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