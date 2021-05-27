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Новости > Стало известно, с кем Кличко может встретиться после возвращения в ринг

Стало известно, с кем Кличко может встретиться после возвращения в ринг

Александр Панько
27.05.21 14:38
179
Стало известно, с кем Кличко может встретиться после возвращения в ринг

Главное: Американский боксер Шэннон Бриггс заявил о готовности встретиться на ринге с Владимиром Кличко.

Детали: Стал известен первый соперник легендарного украинского боксера Владимира Кличко после возвращения на ринг. Как сообщает Talk Sport, бывший чемпион мира в тяжелом весе Шэннон Бриггс заявил, что согласился на бой с Кличко, добавив, что об этом пока никому не известно.

Он отметил, что не знает, будет ли это профессиональный или выставочный бой. «Им не нужно просить меня дважды», — сказал спортсмен.

По данным СМИ, 10 мая Владимир Кличко заявил, что вдохновляется примером американца Джорджа Формана, который возобновил карьеру в 45 лет, и вернул себе звание чемпиона мира, и уже приступил к тренировкам.

В тему: В начале марта 2019 года стало известно, что стриминговая платформа DAZN предложила Кличко-младшему за возвращение в ринг $40 млн. Для этого первый бой Владимир должен был провести в Германии, против боксера из первой десятки рейтинга, два остальных — на Уэмбли против Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. При этом согласно одному из пунктов предлагаемого контракта, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущем.

Кроме того, предполагалось, что Кличко-младший получит процент с доходов от телетрансляции второго и третьего поединков.

19 марта 2019 года СМИ сообщили об увеличении гонорара до $80 млн.

В апреле городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что его брата для возвращения могло бы заинтересовать предложение в $100 млн. При этом он выразил мнение, что Владимиру не стоило бы этого делать, так как «главное в жизни не деньги, а здоровье».

1 июля Владимир Кличко окончательно заявил, что не намерен возвращаться в ринг. «Мой фокус сместился на другую карьеру. Сегодня у меня другие поля битвы», — заявил он.

Отметим, что Владимир Кличко является рекордсменом по количеству защит титула чемпиона мира, опередив таких звезд этого спорта, как Джо Луис и Мохаммед Али. Кроме того, он владел титулом чемпиона мира в тяжелом дивизионе дольше, чем кто-либо до этого — 12 лет.

Тэги: Владимир Кличко, бокс, спорт, Шэннон Бриггс

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