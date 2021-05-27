Пентагон неожиданно отказался признавать Россию врагом

Главное: Россия не является врагом США. Такое заявление сделали в Пентагоне.

Детали: В США отказались признавать РФ своим врагом. Неожиданное заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Представитель американских военных сообщил: «Никто не заклеймил Россию врагом».

По его словам, «это не та фраза, которую мы бы использовали для обозначения России».

Комментируя прошедшие в Сербии совместные учения местной армии с российскими военными, он добавил: «Мы предпочитаем, чтобы две независимые страны сами говорили о своих учениях и двусторонних отношениях. Мы ценим Сербию как участника программы «Партнерство ради мира».

В тему: американские военные подтвердили подлинность очередного видео с НЛО.