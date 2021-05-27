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Новости > В сети появился ресурс, посвященный святому Александру Невскому

В сети появился ресурс, посвященный святому Александру Невскому

Александра Кудрявцева
27.05.21 11:43
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В сети появился ресурс, посвященный святому Александру Невскому

Главное: В интернете появился ресурс, посвященный жизни и наследию святого благоверного великого князя Александра Невского, чье 800-летие отмечается в этом году.

Детали: Об этом сообщил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Телеграм.

«Очень рассчитываю, что труды научного сообщества, общественных организаций и Русской Православной Церкви будут способствовать сохранению исторической памяти об Александре Ярославиче, лучшему его узнаванию молодыми людьми, для которых, надеюсь, он станет реальным героем и другом, а не просто одним из действующих лиц со страниц учебников истории», — написал Владимир Легойда.

Сайт рассчитан прежде всего на молодежную аудиторию; большая часть информации подается там в интерактивной форме.

Ресурс имеет три главных направления погружения в материал — разделы «Эпоха», «Жизнь» и «Наследие». Каждый раздел содержит 10 тематических блоков, каждый из которых, в свою очередь, разделен на несколько рубрик и раскрывается в разных форматах: текст, фото, видео, аудио, игры, инфографика, книжная полка, словарь, интерактивные карты, онлайн-музей.

Работу по наполнению сайта вели профессиональные историки, искусствоведы, богословы, краеведы и другие специалисты.

В тему: В интернете появился список православных летних лагерей УПЦ.

 
 
Тэги: новости православия

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