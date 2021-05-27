Британцы предрекли рекордную жару в ближайшие годы

Главное: Рекордная жара обрушится на мир в ближайшие пять лет. Об этом говорят британские метеорологи.

Детали: В мире ожидается рекордная жара. Обрушится она уже в ближайшие пять лет.

Об этом говорят эксперты из Метеорологической службой Великобритании.

Информируется: «Существует вероятность в 90%, что как минимум один год в период ближайших пяти лет станет самым жарким за всю историю наблюдений».

Ожидается, что температура превзойдет показатели 2016 года.

Специалисты прогнозируют, что среднегодовая мировая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

В ООН предрекают: «Повышение температуры будет означать более активное таяние льдов, повышение уровня моря, рост случаев жары и других экстремальных погодных условий, а также более сильное воздействие на продовольственную безопасность, здоровье, окружающую среду и устойчивое развитие».

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