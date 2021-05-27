В киевском метро официально разрешили провозить велосипеды и самокаты. Названы условия

Главное: В Киевском метрополитене провели общественные слушания на тему обновленных правил перевозки моноколес и самокатов. По новым правилам, в метро запрещены к провозу любые вещи, чьи габариты превышают 200 см.

Детали: Киевский метрополитен намерен ввести новые правила перевозки моноколес и самокатов. Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия, по результатам встречи представителей сообщества легкого персонального транспорта и представителей метрополитена было согласовано следующее:

— моноколеса можно перевозиться как есть, владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать;

— все складные самокаты рекомендуется складывать; те, что более 120 см по сумме измерений, дополнительно оплачиваются; владельцы ответственно относятся к другим пассажирам и следят, чтобы никого не испачкать;

— любые вещи более 200 см запрещены к перевозке;

— по желанию проходить с самокатом, моноколесом или иным багажом можно возле контроллера, однако важно сообщить контроллеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован; если контроллер не видел факт оплаты проезда, вас попросят оплатить повторно;

— кататься по платформе запрещено, поскольку это может привести к реальным сложным травмам.

Также в метрополитене напомнили, что 26 мая вступило в силу решение Киевсовета, которое предусматривает бесплатную перевозку велосипедов. При этом транспортировать их необходимо в чехле.

В тему: По словам мэра Киева Виталия Кличко, в ближайшее время в Киеве может подорожать проезд в метро. «Я не исключаю, что повышение будет в ближайшее время, но однозначно сделаем так, чтобы это повышение не ударило сильно по людям», — заявил он 26 мая.

О том, как Кличко превращает метро и трамвай в предметы роскоши, читайте здесь.