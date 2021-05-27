На британский пляж выбросили кое-что необычное

Главное: На британский пляж выбросило кокаин. Всего – около тонны наркотиков.

Детали: Необычную находку обнаружили на пляже Восточного Сассекса местные жители. Сюда выбросило 960 килограммов кокаина.

Как сообщают правоохранители, найденная партия наркотиков оценивается более чем в 113 миллионов долларов (примерно 80 миллионов фунтов стерлингов).

Копы информируют, что водонепроницаемые пакеты с кокаином были прикреплены к спасательным жилетам.

Следствие считает, что наркотики могли «приплыть» сюда из Южной Америки.

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