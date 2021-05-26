Госдолг Украины снова серьезно вырос

Главное: Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос. Составляет уже 91,33 миллиарда долларов.

Детали: Долги нашей страны растут. Об этом, ссылаясь на данные министерства финансов, сообщает РБК-Украины.

Информируется, что на конец апреля государственный и гарантированный государством долг составил 2 534,28 миллиарда гривен – это 91,33 миллиарда долларов.

Отмечается, что долг вырос из-за размещения еврооблигаций на сумму 1,25 миллиарда долларов с погашением в 2029 году и доходностью 6,875%.

Уточняется, что в апреле сумма долга выросла в гривневом эквиваленте на 19,9 миллиарда (на 0,8%), а в долларовом – на 1,16 миллиарда долларов (на 1,3%).

Также стало известно, что внешний долг Украины составил 1 492,47 миллиарда гривен (58,89% от общей суммы долга) – это 53,78 миллиарда долларов.

Внутренний долг нашей страны составляет 1 041,82 миллиарда гривен (41,11%) – это 37,54 миллиарда долларов.

Сообщается, что государственный долг равен 2 258,04 миллиардам гривен (89,10% от общей суммы долга) – это 81,37 миллиарда долларов.

При этом гарантированный государством долг составляет 276,25 миллиарда гривен (10,90%) – это 10,45 миллиарда долларов.

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