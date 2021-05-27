Стало известно о сюрпризах погоды в последний день весны

Главное: В последний день весны в Украине будет не жарко. Но дожди почти стихнут.
Детали: Стало известно, какой будет погода в Украине в последний день весны – в понедельник, 31 мая. Об этом поведали в Гидрометцентре.
Синоптики говорят, что грозовые дожди, которые будут бушевать до конца этой недели, практически стихнут. Осадки ожидаются лишь в некоторых южных и западных областях.
На остальной территории страны должно быть сухо и малооблачно.
Днем обещают 14-23 тепла, а ночью плюс 5-14.
В Киеве будет сухо, но не жарко: днем плюс 17-19, а ночью 9-11 тепла.
Карта погоды:
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