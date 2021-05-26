Главные новости за 26 мая 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели еще 3 395 человек. Жертвами заразы стали 208 людей.

- Гривна упала в цене. Доллар и евро подорожали.

- НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из Беларуси и России. Ограничение будет действовать до 1 октября 2021 года.

- Украина готовит новые санкции против группы российских артистов. Всего в списке одиннадцать фамилий.

- Александр Лукашенко прокомментировал вынужденную посадку самолета Ryanair. Он вспомнил о безопасности АЭС.

- Итальянский специалист Роберто Де Дзерби стал новым главным тренером донецкого «Шахтера». Контракт рассчитан на два года.