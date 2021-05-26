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Новости > Шесть областей Украины могут «позеленеть» в ближайшем будущем

Шесть областей Украины могут «позеленеть» в ближайшем будущем

Агата Кловская
26.05.21 14:26
513
Шесть областей Украины могут «позеленеть» в ближайшем будущем

Главное: Шесть регионов Украины частично соответствуют «зеленой» зоне карантина. В эту группу добавилась и Одесская область.

Детали: В Украине уже шесть регионов, которые частично соответствуют показателям «зеленой» зоны карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает «Голос».

В этот список добавилась Одесская область.

Так, в Одесской области коэффициент выявления случаев инфицирования снизился до 4,9%. Также по этому показателю «зеленой» зоне соответствует Винницкая область — 4,4%. Еще четыре региона соответствуют этой зоне по проценту от эпидемического порога — Киев (34,4%), Закарпатская (46,5%), Полтавская (47,2%) и Хмельницкая (49,2%) области.

Отметим, все регионы Украины находятся в «желтой» зоне карантина — нигде не превышен ни один показатель по COVID-19.

Отметим, что вся Украина может перейти в «зеленую» зону, если на территории не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ будет составлять менее 50 процентов эпидемического порога, а коэффициент выявления случаев инфицирования — менее 5 процентов. «Зеленая» зона позволяет смягчить карантинные ограничения.

В тему: В НАН Украины обнадежили, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. В частности, количество смертей уменьшилось более, чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала апреля 2021 года.

Тэги: Украина, общество, новости Украины, коронавирус, зоны карантина, карантинные зоны

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