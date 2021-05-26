Украинцы продолжают массово «сдавать» валюту

Главное: Население Украины продолжает продавать валюту. С начала года – более 1,1 миллиарда долларов.

Детали: В Украине население продолжает массово продавать иностранную валюту. Об этом в «Фейсбуке» сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин.

Он поведал, что чистая продажа наличной иностранной валюты населением нашей страны с начала этого месяца уже составила 150 миллионов долларов, а безналичной – 61 миллион долларов.

При этом по его словам, с начала 2021 года чистая продажа превысила 1,1 миллиарда долларов.

Представитель финансового регулятора отмечает, что «на межбанковском рынке продолжает доминировать спрос клиентов банков на иностранную валюту».

Информируется также, что в среднем за день «чистая продажа банками иностранной валюты клиентам в течение недели 17-22 мая составила одиннадцать миллионов долларов, а спрос формировался на форвардном сегменте рынка».

Богдан Данилишин сообщает: «Однако банки компенсировали чистую продажа иностранной валюты из позиции за счет покупки наличной и безналичной иностранной валюты у физических лиц».

В НБУ считают, что ситуация на межбанковском валютном рынке в течение недели оставалась контролируемой и не требовала активного участия финансового регулятора.

Стало известно, что объем чистой покупки иностранной валюты НБУ с начала года продолжает оставаться на отметке 220,5 миллионов долларов.

Также приводятся такие цифры: международные резервы НБУ на сегодня составляют 27,9 миллиарда долларов, из них средства правительства – 1,3 миллиарда долларов.

В тему: Как оказалось, украинцы начали массово продавать валюту.