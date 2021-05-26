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Новости > В ВОЗ фиксируют уменьшение новых случаев коронавируса в мире

В ВОЗ фиксируют уменьшение новых случаев коронавируса в мире

Агата Кловская
26.05.21 13:42
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В ВОЗ фиксируют уменьшение новых случаев коронавируса в мире

Главное: Во Всемирной организации здравоохранения фиксируют снижение новых случаев заражения коронавирусом в мире. Меньше всего новых случаев — в Европе.

Детали: В мире за прошедшую неделю сократилось количество заражений коронавирусом на 14%. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Самое большое уменьшение инфицирования зафиксировано в Европе.

Так, за прошедшую неделю в мире выявили 4 млн 144 тысяч 658 новых случаев коронавируса. Также было подтверждено 84 тысячи 306 летальных случаев. Это на 14% и 2% соответственно меньше, чем неделей ранее.

Об уменьшении заболеваемости сообщили в Европе и Юго-Восточной Азии. В Северной и Южной Америках, Восточном Средиземноморье, Африке и западной части Тихого океана количество заражений сравнимо с показателями предыдущей недели.

При этом в ВОЗ отмечают, что, несмотря на тенденцию к уменьшению числа новых заражений, частота заболеваемости и летальных случаев остается высокой, а во многих странах наблюдается увеличение этих показателей.

Больше всего заражений за неделю было зафиксировано в Индии (1 млн 846 тысяч 55 случаев), Бразилии (451 тысяча 424), Аргентине (213 тысяч 46), США (188 тысяч 410) и Колумбии (107 тысяч 590).

В тему: В НАН Украины обнадежили, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. В частности, количество смертей уменьшилось более, чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала апреля 2021 года.

Тэги: Европа, здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус

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