Епископ УПЦ на примере библейских героев рассказал о силе молитвы

Главное: Смирение и молитва в глазах Божиих значат намного больше, чем различные дарования.

«Когда читаешь в книге Бытия о том, как Лия и Рахиль рождали детей Иакову, то постоянно ловишь себя на мысли, что перед твоими глазами разворачивается настоящая драма. Иаков не любит Лию. И потому, что любит Рахиль, и потому, что скорее всего, Лия красавицей не была. Само имя Рахиль означает „овца“, и она — очень красива. Красота ее, по мнению толкователей состояла, кроме общей красоты стана, в особой прелести и живости глаз, что на Востоке считается главным признаком красивой женщины», — размышляет епископ Виктор.

«Между тем, у Лии была болезнь глаз. Ее отец Лаван отмечает, что она „слаба глазами“. И вряд ли речь здесь идет о плохом зрении. Скорее всего — о конъюнктивите или о какой-то другой заметной болезни. То есть, по человеческим меркам, Лии не на что было рассчитывать, и она могла замуж и не выйти. Но совершенно другой мерой меряет Господь», — продолжил епископ.

Владыка рассказал, что один из еврейских толкователей Священного Писания замечает, что «велика сила молитвы: она не только отменила эту судьбу, но и содействовала Лии выйти за праведника ранее Рахили».

«То есть, молитва Лии, ее смирение — выше и важнее красоты. Также, и в нашей жизни — скорби, переносимые с молитвой в смирении и без ропота, приносят духовные плоды, а внешнее благополучие и отсутствие проблем — никакой пользы не несут», — подчеркнул он.

В завершении архиерей отметил, что пример Лии показывает, что смирение и молитва в глазах Божиих значат намного больше, чем различные дарования. «Можно не блистать умом, не иметь каких-то выдающихся способностей, но трудом и упорством достичь серьезных результатов. А можно быть одаренным, но из-за лености и гордыни не получить ничего», — подытожил епископ Виктор.