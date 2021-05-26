В НАН рассказали кое-что обнадеживающее о смертности от коронавируса в Украине

Главное: В НАН Украины обнадежили, что ситуация с коронавирусом в стране улучшается. В частности, количество смертей уменьшилось более, чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала апреля 2021 года.

Детали: В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук Украины.

В частности, уменьшилось количество смертельных случаев от COVID-19.

Как сообщили ученые, смертность от COVID-19 уменьшилась более, чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала апреля 2021 года, но все еще остается высокой.

В тему: За минувшие сутки в Украине умерли от коронавируса 208 пациентов. За все время пандемии в стране умерли 49 893 человека.