Минздрав Украины возглавил человек, пообещавший вакцинировать 5 млн человек до конца года

Главное: Большинство народных депутатов Украины поддержали кандидатуру главсанврача Виктора Ляшко на должности министра здравоохранения Украины. Он пообещал до конца года вакцинировать всех желающих.

Детали: Верховная Рада Украины назначила министром здравоохранения главного санитарного врача Виктора Ляшко. Как сообщает «Украинская правда», на внеочередном заседании парламента 20 мая за соответствующее решение проголосовали 262 народных депутата.

При этом оппозиционные партии кандидатуру не поддержали.

После голосования Ляшко принес присягу министра и поблагодарил за поддержку. По его словам, в должности главного санврача ему приходилось принимать сложные непопулярные решения, но он всегда говорил правду.

Главным приоритетом для себя он назвал преодоление коронавируса. Также важными для Ляшко является вопрос страховой медицины и улучшения протокола реагирования на вспышку COVID-19.

Новоназначенный министр заверил, что каждый, кто хочет вакцинироваться от коронавируса, сможет это сделать до конца 2021 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе обсуждения кандидатуры Ляшко депутаты, по просьбе нардепа ОПЗЖ Нестора Шуфрича почтили минутой молчания погибших от COVID-19 граждан Украины.

Завершая свое выступление Шуфрич прокричал Ляшко: «Виктор — эти смерти на твоей совести».

Справка: Виктор Ляшко с декабря 2019 занимал должность замминистра здравоохранения, с февраля 2020 года — должность главного государственного санврача. Ранее Ляшко был членом проектного офиса реформ при Министерстве здравоохранения.

В тему: 18 мая 2021 года народные депутаты отправили в отставку трех министров из правительства Дениса Шмыгаля. Среди них, в частности, и министр здравоохранения Максим Степанов. При этом увольнение главы Минздрава поддержали больше всего нардепов.

19 мая Виктор Ляшко пообещал за летний период провести полный курс вакцинации от коронавируса для 5 млн украинцев.