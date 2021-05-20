На совещании ОБСЕ правозащитники призвали власть остановить разжигание вражды против УПЦ в СМИ

Главное: Разжигание вражды против УПЦ в СМИ должно предотвращаться органами власти и самим обществом, в котором необходимо сформировать неприятие такой риторики.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на protiktor.com, об этом заявил глава правозащитной организации «Public Advocacy» Олег Денисов на Стокгольмском совещании ОБСЕ на тему свободы СМИ, которое проходило 18-19 мая в онлайн формате.

Олег Денисов поддержал выступление на совещании ОБСЕ главы Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископа Виктора (Коцабы) о фактах нарушений прав верующих УПЦ и роли медиа в распространении риторики ненависти в Украине по отношению к канонической Церкви.

«Систематическое разжигание неприязни к верующим УПЦ со стороны пропагандистских структур, отрабатывающих целые тематические направления по распространению негатива в отношении этой целевой группы, не только усложняет проблему защиты прав человека в Украине, но и требует совместных усилий гражданского общества и представителей добросовестных СМИ, которые должны предоставлять УПЦ как конкретные возможности для реализации права на ответ в отношении спорных публикаций, так и создавать правдивый контент, опровергающий массовую негативную риторику ненависти по отношению к УПЦ», — подчеркнул Олег Денисов.

По его словам, политическая ситуация в Украине подтверждает тот факт, что честным журналистам необходимо вести борьбу за возможность доносить правдивую информацию до своей аудитории.

Олег Денисов еотметил, что если Украина будет реально следовать европейским стандартам в сфере свободы слова, украинская власть должна на государственном уровне бороться с распространением ненависти в СМИ.

В тему: Епископ УПЦ на совещании ОБСЕ рассказал о проявлениях ненависти в отношении УПЦ в СМИ.