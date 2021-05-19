Главные новости за 19 мая 2021 года

- От коронавируса в Украине умерли еще 227 человек. Заразились 5 138 людей.

- Пресс-конференция Владимира Зеленского стартует завтра в 12-00. Местом выбрали предприятие «Антонов».

- Украина остается единственной страной, которая за время своего участия в «Евровидении» не пропустила ни одного финала после того, как 18 мая украинская группа Go_A прошла через отбор в первом полуфинале конкурса в Роттердаме. При этом впервые песня полностью была исполнена на украинском языке.

- В белорусских Барановичах разбился военный самолет. Он врезался в частный дом.

- В Антарктиде откололся гигантский айсберг. Его площадь превышает 4,3 тысячи квадратных километров.

- Против Дональда Трампа завели уголовное дело. Связано оно с компанией Trump Organization.