Путин жестко отреагирует на судилище Медведчука. Последствия для Зеленского, - блогер

Репрессии и политическая травля, которую развернул президент Владимир Зеленский со своей командой против главы ОПЗЖ Виктора Медведчука вызвала жесткую реакцию у президента России Владимира Путина. И он не станет закрывать глаза на происходящее. Об этом пишет блогер Кирилл Киквидзе.

«Главное тому подтверждение — выступление Путина на заседании Совбеза РФ, где он ясно и четко дал понять Зеленскому, что тот совершил роковой поступок. Это беспрецедентное событие, ведь президент России ранее никогда не высказывался по подобным поводам, да еще и на заседании Совбеза. А наш президент, по-видимому, до сих пор не осознает, что он натворил в отношении Медведчука и какими последствиями для него лично и для Украины в целом обернется эта его самонадеянность», — отмечает он, пишет 112.

«Зеленский нажил себе в лице Кремля серьезных и могущественных врагов. Ведь Путин умеет постоять за своих. Все в мире это прекрасно знают. Он, как опытный политик, умеет ждать, чтобы нанести точный и смертельный политический удар именно в тот момент, когда оппонент меньше всего этого ждет. А Зеленскому есть что терять. На кону — мирный план по Донбассу, встреча в нормандском формате и выход из кризиса по Минску», — подчеркивает Киквидзе.

«Но я уверен, что это далеко не все, на что способен Путин в отношении Зеленского и его команды. Повторюсь: президент России умеет ждать. А учитывая, какими топорными методами действует наш президент — ждать осталось недолго. И последствия для него и его команды будут необратимыми», — подытожил блогер.