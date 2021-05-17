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Новости > Как оказалось, пенсия у украинских мужчин намного больше, чем у женщин

Как оказалось, пенсия у украинских мужчин намного больше, чем у женщин

Агата Кловская
17.05.21 13:06
280
Как оказалось, пенсия у украинских мужчин намного больше, чем у женщин

Главное: В Украине пенсии у мужчин больше, чем у женщин. В среднем на 30%.

Детали: В Украине решили сравнить пенсии мужчин и женщин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные OpenDataBot.

Выяснилось следующее: сегодня средняя пенсия женщин в Украине на 30% меньше, чем у мужчин.

Средняя женская пенсия составляет 3 031,32 гривен, а мужская – 4 242,53 гривен.

Эксперты информируют: «Пенсию в размере 3001-4000 гривен получают примерно 19,2% человек».

Сообщается также: «У большинства пенсионеров ситуация хуже: 38,8% от их общего количества получают 2001-3000 гривен. Пенсии более 10 тысяч гривен получают лишь 3,8% людей».

В тему: Дефицит Пенсионного фонда Украины продолжает расти.

Тэги: общество, экономика, пенсия, новости Украины

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