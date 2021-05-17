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Новости > В ВОЗ посоветовали не работать слишком много

В ВОЗ посоветовали не работать слишком много

Агата Кловская
17.05.21 11:42
256
В ВОЗ посоветовали не работать слишком много

Главное: Стало известно о вреде постоянных переработок. О ней заявили в ВОЗ.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что работать слишком много – вредно. Появились выводы экспертов.

Доклад был подготовлен совместно с Международной организации труда.

Сообщается, что «опасный для здоровья порог» составляет пятьдесят пять рабочих часов в неделю.

Подчеркивается, что, если работать больше, у человека «могут начаться проблемы со здоровьем».

Так, вероятность инсульта из-за слишком большой загруженности растет на 35%, а риск смерти от ишемической болезни сердца – на 17%.

Исследователи говорят: «Особенно сильно переработка сказывается на здоровье мужчин – на них приходится 72% всех смертей».

Выяснилось, что «число людей, которые чересчур много работают, постоянно растет и составляет уже 9% населения нашей планеты».

В тему: В ВОЗ продлили режим международной чрезвычайной ситуации.

Тэги: здоровье, мир, Всемирная организация здравоохранения, работа

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