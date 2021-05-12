Священник УПЦ рассказал об Архангеле, который помогает в учебе и науке

«Сегодня, как никогда в прошлом, человечество обладает невероятно большим багажом знаний. Огромное количество открытий уже произведено, не меньшее количество проводится исследований. Люди упорно ищут „ключики“ от „дверей“ мироздания, восхищаются своими достижениями, невероятной силой и потенциалом человеческого мозга. Но есть источник всех этих знаний — Бог, а есть тот, кто эти знания приносит, — Уриил.
Известия об этом Архангеле мы черпаем из неканонической Третьей книги Ездры. Здесь идет речь о том, что Уриил был послан священнику Ездре для передачи и объяснения ему таинственных путей Божьих, он возвещает, что до прихода Искупителя осталось совсем немного времени», — объяснил протоиерей Владимир.
По его словам, в молитве Архангелу Уриилу мы видим просьбу о просвещении ума и сердца, сам же Уриил именуется просветителем, озаренным Божественным светом и преисполненным огнем любви.
«На основании таких свидетельств святитель Иннокентий Херсонский говорит, что Уриил — покровитель людей науки. Он — источник великих и полезных открытий, именно благодаря его влиянию, после многочасовых или многодневных трудов исследователи возглашают „эврика“. Имя Уриил (евр. „огонь“ или „свет“) полностью соответствует тому образу, который прочно сформировался в Предании Церкви. Он воспламеняет не только умы, но и сердца людей. Именно поэтому созерцание невероятной гармоничности и продуманности мироздания должно приводить человека к мысли о Творце, его сотворившего», — отметил священник.
Он убежден, что в отношении Архангела Уриила, и в отношении каких-либо других праведников или Ангелов, к которым мы обращаемся с молитвами, нужно не только слушать, но и слышать призыв святых.
«В данном случае для нас важно приведенное мнение святителя Иннокентия Херсонского. Поэтому Уриилу стоит молиться тогда, когда есть проблемы с учебой у нас или у наших детей, а все, кто связан с наукой или образованием, так вообще хотелось бы, чтоб почитали его своим покровителем. Предание же, отраженное в словах акафиста или молитв, говорит нам, что и во время упадка веры, выгорания или сомнений Архангел Уриил именно тот, кто поможет выбраться из этой „ямы“», — отметил протоиерей Владимир Долгих.
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