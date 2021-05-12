Озвучены симптомы постковидного синдрома

Главное: Ученые рассказали, какие бывают симптомы постковидного синдрома. Среди них – депрессия и тревога.

Детали: Ученые из клиники Мэйо в США рассказали, какими бывают симптомы постковидного синдрома. Их цитирует издание Mayo Clinic Proceedings.

Сообщается, что исследователи провели когортное исследование среди людей, которые переболели COVID-19.

Поясняется, что подобный синдром, который также называют «долгим коронавирусом» или Post-COVID-19 syndrome, представляет собой комплекс признаков, которые имеют бывшие больные.

У них выявили синдромы респираторных и психических заболеваний.

Кроме этого, как отмечается, к признакам отнесли депрессию, тревогу, расстройства настроения и повышенную утомляемость.

Люди, переболевшие коронавирусом также говорили о когнитивных трудностях в выполнении основных повседневных действий.

Эксперты уверены, что данный синдром представляет собой отдельное заболевание, которое требует специального лечения.

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