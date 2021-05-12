В УПЦ избрали двух новых епископов

Главное: В Украинской Православной Церкви избраны два новых епископа.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, решение было принято сегодня на заседании Священного Синода УПЦ.

«Клирик Горловской епархии архимандрит Паисий (Шинкарев) избран епископом Константиновским, викарием Горловской епархии;

клирик Киевской епархии архимандрит Антоний (Пухкан) избран епископом Корсунь-Шевченковским, викарием Черкасской епархии», — указано в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня в Киево-Печерской лавре состоялось первое в текущем году заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Работу Синода возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

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