В УПЦ открыли три новых монастыря

Главное: В Могилев-Подольской, Черновицко-Буковинской и Львовской епархиях открыты новые монастыри В Могилев-Подольской, Черновицко-Буковинской и Львовской епархиях открыты новые монастыри УПЦ

Решением Священного Синода образованы три мужских монастыря: в честь Честного и Животворящего Креста Господня (Долина Крестов) Могилев-Подольской епархии; в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи Черновицко-Буковинской епархии и Свято-Воскресенский Новоафонский во Львовской епархии.

Также, рассмотрев рапорты епархиальных архиереев, Синод утвердил настоятеля, наместника и настоятельниц монастырей: Свято-Николаевского мужского монастыря Могилев-Подольской епархии; Космо-Дамиановского мужского монастыря Симферопольской епархии; Свято-Богоявленского женского монастыря Тернопольской епархии; женского монастыря в честь святой великомученицы Варвары Белоцерковской епархии и Свято-Успенского Елецкого женского монастыря Черниговской епархии.