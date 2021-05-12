В России мусоровоз буквально размазал семью из трех человек

Главное: В России мусоровоз раздавил машину. Погибли три человека.

Детали: Утром среды, 12 мая, резонансное ДТП произошло в Оренбургской области России. Тут мусоровоз буквально раздавил автомобиль.

Местные правоохранители говорят, что в легковой машине ехала семья из трех человек (жители Подмосковья) – все они погибли на месте.

Инцидент случился возле села Погромное.

Известно, что Volkswagen Passat по непонятным причинам вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение.

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