В России мусоровоз буквально размазал семью из трех человек

Главное: В России мусоровоз раздавил машину. Погибли три человека.
Детали: Утром среды, 12 мая, резонансное ДТП произошло в Оренбургской области России. Тут мусоровоз буквально раздавил автомобиль.
Местные правоохранители говорят, что в легковой машине ехала семья из трех человек (жители Подмосковья) – все они погибли на месте.
Инцидент случился возле села Погромное.
Известно, что Volkswagen Passat по непонятным причинам вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение.
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