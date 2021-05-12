Стало известно, когда в Украину прибудет очередная партия вакцины Pfizer

Главное: В Украине ожидается очередная партия вакцины Pfizer. Ее поставка запланирована на 17 мая.

Детали: В Украину вскоре поступит следующая партия вакцины от коронавируса американского производства Pfizer. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Украина 24».

По его словам, эта поставка ожидается 17 мая.

Вакцины поступят в рамках инициативы COVAX.

«Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX», — сказал он.

Кроме того, в ближайшее время по прямому контракту ожидается поставка вакцин Sinovac и AstraZeneca.

В тему: В Минздраве обещают к концу года обеспечить вакциной каждого украинца. Правда, непонятно какой.