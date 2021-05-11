В Киеве пьяный работник СТО угнал Lexus клиента и разбил его

Главное: В Киеве сотрудник СТО, находясь в нетрезвом виде, решил прокатиться на клиентском «Лексусе». Не справившись с управлением, он разбил автомобиль о столб.

Детали: Нетрезвый сотрудник станции техобслуживания (СТО) в Киеве угнал автомобиль Lexus, который владелец оставил для ремонта. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины по Киеву.

Как отметили в ведомстве, работник не справился с управлением и попал в ДТП, разбив машину.

В полицию Киева поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля Lexus на улице Харченко. Машина въехала в электроопору. На место аварии прибыли правоохранители. Они выяснили, что к происшествию причастен сотрудник СТО.

По предварительным данным, работник станции в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль, который владелец оставил для ремонта. Однако сотрудник не справился с управлением и, выехав на обочину, врезался в столб.

23-летнего местного жителя задержали. Ему сообщили о подозрении в угоне чужого автомобиля. Сотруднику СТО грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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