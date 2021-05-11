Двоим нардепам объявили подозрение в госизмене. Известны лишь первые буквы фамилий

Главное: Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене двоим народным депутатам. Фамилий она не называет, есть лишь первые буквы — М. и К.

Детали: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Об этом Венедиктова во вторник, 11 мая, сообщила на своей странице в Facebook.

Венедиктова не указывает фамилии нардепов, называя лишь первые буквы — «М. и К.». Кто эти депутаты — можно лишь догадываться.

«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей», — сообщила Венедиктова.

Она добавила, что работа велась эффективно, и было сделано все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме.

«По результатам изучения собранных материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим „парламентариям“ о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых», — заявила генпрокурор.

При этом Венедиктова сообщила, что в результате обыска «местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры по его установлению и вручению ему ходатайства о содержании под стражей».

В тему: В мае минувшего года Офис генпрокурора завел на Петра Порошенко дело о госизмене. Связано это было с обнародованными на днях «пленками Деркача».