Во Львове УПЦ расскажет семейным парам, как обрести счастье в супружестве

Главное: Во Львове Во Львове УПЦ организовала духовно-просветительский проект для семейных пар «Дни семьи в монастыре».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт upc.lviv.ua, проект организован епархиальными отделами по делам семьи и молодежи и будет действовать по благословению митрополита Львовского и Галицкого Филарета.

«С каждым годом кризис семьи нарастает с большой скоростью. Так, за прошлый год количество разводов подскочила до 70%, а заключения браков уменьшилось на 29%. Можно сказать, что на это повлиял карантин, однако «тренд» к сокращению браков наблюдается с начала независимости Украины.

Согласно статистике, опубликованной на сайте opendatabot.ua, за последние 30 лет количество браков в Украине уменьшилось в 3 раза. В 2020 году официально было зарегистрировано 167 900 браков, тогда как в 1991 году - 493 000», - сообщили организаторы.

По словами руководителя епархиального отдела по делам семьи протоиерея Михаила Коныка, сегодняшняя ситуация требует от Церкви конкретных шагов по преодолению и приостановлению этого кризиса.

«На мое убеждение, мы потеряли понимание построения семейных отношений, а потому нужно учиться творить семейное счастье с начала. В Церкви веками формировалось определенное учение о семейных ценностях, понимание семейных отношений в соответствии с евангельским духом. Нет времени откладывать на потом или на кого-то, нам нужно работать. Один из таких шагов во Львовской епархии является духовно-просветительский проект «Дни семьи в монастыре», - отметил руководитель епархиального отдела по делам семьи протоиерей Михаил Конык.

Встречи будут проходить до конца года каждую вторую неделю месяца в среду, четверг, пятницу при Свято-Воскресенском Ново-Афонском мужском монастыре во Львове на улице Пекарской 59 а.

Во время проведения Дней семьи есть возможность в индивидуальном порядке пообщаться с главой отдела по делах семьи Львовской епархии протоиереем Михаилом Коньком, который компетентно предоставит консультации по вопросам семейной жизни. Также будет проходить лекторий «Семейное счастье», на котором будут рассмотрены различные семейные запросы, проходить тренинги и беседы.

Особое внимание в эти дни будет обращено на молитвенную поддержку семьи - будут совершаться молебны о семье и за дарование детей семьям.

Расписание занятий 12-14 мая, 16-18 июня, 14-16 июля, 11-13 августа, 15-17 сентября, 6-8 октября, 10-12 ноября, 8-10 декабря.