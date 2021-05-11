На Одессщине пьяный мужчина пытался сжечь соседку

Главное: В Одесской области женщина пыталась успокоить соседа, хотевшего избить свою жену. Тот облил ее горючим и поджог.

Детали: В Ананьевском районе Одесской области мужчина пытался заживо сжечь соседку. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел накануне. Женщина пыталась успокоить соседа, ссорившегося с женой и хотевшего ее избить. Агрессивно настроенный пьяный мужчина отреагировал на это бранью, а затем облил соседку горючим веществом и бросил в нее спичку.

В результате горевшую на женщине одежду тушили жители села, услышавшие крики о помощи. Они же вызвали скорую и полицию. Теперь 37-летняя потерпевшая госпитализирована с ожогами шеи, туловища и конечностей. Состояние ее стабильно тяжелое.

«54-летний правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания. Его действия квалифицированы как покушение на умышленное убийство — по ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины», — добавили в полиции.

Сейчас назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы и свидетели происшествия. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения.

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