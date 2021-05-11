В Днепре школьница впала в алкогольную кому

Главное: В Днепре 14-летняя девочка попала в больницу, впав в алкогольную кому. Полиция устанавливает подробности произошедшего.

Детали: В Днепре 14-летняя девочка впала в алкогольную кому. Подростка забрала «скорая», сообщает «Днепр оперативный».

Происшествие произошло 9-го мая на улице Семафорной. Ее с признаками алкогольной интоксикации обнаружили прохожие. На момент прибытия медиков девочка впала в алкогольную кому.

В тяжелом состоянии ее увезли в 6-ю детскую больницу. Родителей подростка о данном происшествии проинформировали.

Полиция устанавливает подробности инцидента.

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