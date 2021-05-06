На Львовщине задержали мужчину, пытавшегося продать переходящее красное знамя. Теперь ему светит солидный срок

Главное: СБУ задержала мужчину, который накануне 8 мая хотел продать красное знамя с портретом Владимира Ленина и гербом СССР на Львовщине. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Детали: Служба безопасности Украины разоблачила жителя Львовской области, который накануне Дня памяти и примирения пытался продать переходящее красное знамя за высокие показатели в социалистическом соревновании времен СССР. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу местного Управления СБУ, «символика с изображением одного из инициаторов и организаторов красного террора, могла быть использована во время публичных акций и стать „яблоком раздора“ и разжечь вражду».

Правоохранители задержали злоумышленника в момент сбыта запрещенной символики. Ему готовится сообщение о подозрении по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

В случае признания вины ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет либо лишения свободы на такой же срок с конфискацией имущества или без такового.

В тему: В апреле 2015 года Верховная Рада Украины внесла изменения в закон № 2558 «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их пропаганды и символики», которыми устанавливается, что использование коммунистической и национал-социалистической (нацистской) символики допустимо при условии, что это не приводит к пропаганде преступного характера коммунистического режима 1917-1991 годов и нацистского тоталитарного режима.

В июле 2019 года Деснянский районный суд Чернигова принял к рассмотрению дело в отношении женщины, которая занималась продажей флагов бывших республик СССР через популярный интернет-ресурс бесплатных объявлений.