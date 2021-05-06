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Новости > На Львовщине задержали мужчину, пытавшегося продать переходящее красное знамя. Теперь ему светит солидный срок

На Львовщине задержали мужчину, пытавшегося продать переходящее красное знамя. Теперь ему светит солидный срок

Александр Панько
06.05.21 14:39
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На Львовщине задержали мужчину, пытавшегося продать переходящее красное знамя. Теперь ему светит солидный срок

Главное: СБУ задержала мужчину, который накануне 8 мая хотел продать красное знамя с портретом Владимира Ленина и гербом СССР на Львовщине. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Детали: Служба безопасности Украины разоблачила жителя Львовской области, который накануне Дня памяти и примирения пытался продать переходящее красное знамя за высокие показатели в социалистическом соревновании времен СССР. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу местного Управления СБУ, «символика с изображением одного из инициаторов и организаторов красного террора, могла быть использована во время публичных акций и стать „яблоком раздора“ и разжечь вражду».

Правоохранители задержали злоумышленника в момент сбыта запрещенной символики. Ему готовится сообщение о подозрении по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганды коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

В случае признания вины ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет либо лишения свободы на такой же срок с конфискацией имущества или без такового.

В тему: В апреле 2015 года Верховная Рада Украины внесла изменения в закон № 2558 «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их пропаганды и символики», которыми устанавливается, что использование коммунистической и национал-социалистической (нацистской) символики допустимо при условии, что это не приводит к пропаганде преступного характера коммунистического режима 1917-1991 годов и нацистского тоталитарного режима.

В июле 2019 года Деснянский районный суд Чернигова принял к рассмотрению дело в отношении женщины, которая занималась продажей флагов бывших республик СССР через популярный интернет-ресурс бесплатных объявлений.

Тэги: СССР, СБУ, Владимир Ленин, флаг, Львовская область, криминал, новости Украины

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