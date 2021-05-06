Al Jazeerah: Зеленский вместо дружбы с Россией ввел санкции против друга Путина - Виктора Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении народного депутата, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который является другом президента РФ Владимира Путина, вместо того, чтобы проявить дружественные отношения к России. Как сообщает MIGnews.com.ua, об этом пишет Al Jazeerah.

До сих пор Зеленский не проявлял особого намерения соответствовать ожиданиям России. Вместо этого он недавно ввел санкции в отношении Виктора Медведчука, друга Путина, и закрыл три оппозиционных канала, — говорится в публикации.

Как напоминает издание, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.