Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Названа дата первого туристического полета в космос

Названа дата первого туристического полета в космос

Александр Панько
06.05.21 12:59
396
Названа дата первого туристического полета в космос

Главное: Американская компания Blue Origin, принадлежащая самому богатому человеку на Земле Джефу Безосу, объявила о первом запуске экипажа на борту своей ракетно-капсульной системы New Shepard 20 июля.

В тему: Компания Blue Origin, принадлежащая американскому миллиардеру, основателю Amazon Джеффу Безосу, определилась с датой первого суборбитального обзорного полета для космических туристов на корабле New Shepard. Как сообщается на официальной странице компании в Twitter, он запланирован на 20 июля.

«20 июля New Shepard отправит в космос свой первый экипаж космонавтов. Мы предлагаем одно место в первом рейсе победителю онлайн-аукциона», — говорится в сообщении.

Как сообщается на официальном сайте компании, пятинедельный онлайн-аукцион проведут в три этапа. В первом туре, который проходит прямо сейчас, можно оставить заявку на любую сумму, которую не будут знать другие участники.

Во втором туре, который начнется 19 мая, участники торгов смогут увидеть все заявки, им придется повышать ставки, чтобы продолжить свое участие.

В третьем туре, 12 июня, торги завершатся онлайн-аукционом, где и определится единственный победитель.

Итоговая стоимость билета достанется некоммерческой организации Club for the Future, которую Blue Origin основала в 2019 году для привлечения детей и подростков к изучению инженерных наук и бизнеса в области космонавтики.

В тему: 24 января 2019 года многоразовая суборбитальная туристическая система New Shepard, компании компания Blue Origin, состоящая из ракеты и корабля, который позволяет доставлять людей на высоту более 100 километров, успешно стартовала в десятый раз.

Тэги: туризм, аукцион, космос, полет, технологии, Джефф Безос, Blue Origin, New Shepard

Комментарии

Статьи

04.05.21 09:08

Издатель Дмитрий Карелов: Я думаю, что литература в принципе минорна

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Украинские эксперты предложили создать «Клуб гарантов» Армении
06.05.21 00:23

Украинские эксперты предложили создать «Клуб гарантов» Армении

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.05.21 14:39

На Львовщине задержали мужчину, пытавшегося продать переходящее красное знамя. Теперь ему светит солидный срок
06.05.21 14:16

Al Jazeerah: Зеленский вместо дружбы с Россией ввел санкции против друга Путина - Виктора Медведчука
06.05.21 14:15

В Одессе священники УПЦ провели праздник для слабослышащих детей
06.05.21 14:13

Американские СМИ: Зеленский ввел санкции против Медведчука для эскалации напряженности между Россией и Западом
06.05.21 14:02

В Одесской области погиб пограничник
06.05.21 13:51

Стало известно, с кем, где и когда Ломаченко проведет первый бой после досадного поражения
06.05.21 13:49

На Черкасчине появится новый храм УПЦ
06.05.21 13:30

«Иногда это даже минус»: Зеленский удивился осведомленности американцев о делах в Украине
06.05.21 13:08

Как оказалось, украинцы начали массово продавать валюту
06.05.21 13:01

Священники УПЦ повезли Благодатный огонь в зону ООС
06.05.21 13:30

«Иногда это даже минус»: Зеленский удивился осведомленности американцев о делах в Украине
06.05.21 09:55

В Украине зафиксирован рост смертности от COVID-19
05.05.21 19:00

Главные новости за 5 мая 2021 года
05.05.21 14:26

Стали известны условия получения субсидий в этом году
05.05.21 14:01

В Испании задержали украинца, которого подозревают в убийстве милиционеров на Евромайдане
05.05.21 12:42

Стало известно, чем займется госсекретарь США в Киеве
05.05.21 09:26

С сегодняшнего дня в Украине полностью восстановилось железнодорожное сообщение
05.05.21 08:53

За сутки в Украине провели менее тридцати тысяч тестов на COVID-19
03.05.21 11:31

К концу недели в Украине зарядят грозы, но потеплеет
03.05.21 09:45

Названа основная цель встречи Зеленского с Путиным
01.05.21 20:22

Благодатный огонь прибыл в Украину
29.04.21 19:22

Погребинский: Вакцина «Спутник V», о которой договорился Медведчук, так же хороша, как и Pfizer с Astrazeneca
02.05.21 20:35

В УПЦ рассказали, как часто можно причащаться на Светлой неделе
01.05.21 16:42

Делегация УПЦ попросила у Иерусалимского Патриарха молитв за Украину и вылетела в Киев
02.05.21 13:52

Установлена причина летальных исходов коронавируса
01.05.21 14:22

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
04.05.21 00:01

Американцы научились снижать давление с помощью голодания
01.05.21 17:10

УПЦ освятила и передала 2 тыс пасок врачам и пациентам столичных ковидных отделений
01.05.21 11:52

Ученые раскрыли тайну исчезновения одной из древних цивилизаций
01.05.21 17:30

Митрополит Онуфрий рассказал, о чем Церковь вспоминает в Великую Субботу
Фото и Видео
В Одесской области погиб пограничник
В Одесской области погиб пограничник
В Одесской области погиб пограничник
В Одесской области погиб пограничник
«Иногда это даже минус»: Зеленский удивился осведомленности американцев о делах в Украине
«Иногда это даже минус»: Зеленский удивился осведомленности американцев о делах в Украине
Принц Уильям и Кейт Миддлтон завели YouTube-канал
Принц Уильям и Кейт Миддлтон завели YouTube-канал
Опубликовано видео уникального природного явления в Австралии
Опубликовано видео уникального природного явления в Австралии
На Сумщине грабитель вколол пенсионерам снотворное для животных под видом вакцины от коронавируса
На Сумщине грабитель вколол пенсионерам снотворное для животных под видом вакцины от коронавируса
В Киеве горел приют для собак – подозревается поджог
В Киеве горел приют для собак – подозревается поджог
Появилось эпичное видео взлета и посадки прототипа Starship
Появилось эпичное видео взлета и посадки прототипа Starship
В Киеве два брата торговали персональными данными миллионов украинцев под видом компьютерной игры
В Киеве два брата торговали персональными данными миллионов украинцев под видом компьютерной игры
На Одесщине эпично сгорел пассажирский автобус, ехавший в Киев
На Одесщине эпично сгорел пассажирский автобус, ехавший в Киев
Киевлянин шел покупать квартиру, когда стал жертвой грабителей
Киевлянин шел покупать квартиру, когда стал жертвой грабителей
fraza.com
Новости блогосферы
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко
15.04.21 20:30

Россия нанесёт ракетный «удар возмездия» по Украине

Опрос

Дивизия СС Галичина и ее современные последователи это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.