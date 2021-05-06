Названа дата первого туристического полета в космос

Главное: Американская компания Blue Origin, принадлежащая самому богатому человеку на Земле Джефу Безосу, объявила о первом запуске экипажа на борту своей ракетно-капсульной системы New Shepard 20 июля.

В тему: Компания Blue Origin, принадлежащая американскому миллиардеру, основателю Amazon Джеффу Безосу, определилась с датой первого суборбитального обзорного полета для космических туристов на корабле New Shepard. Как сообщается на официальной странице компании в Twitter, он запланирован на 20 июля.

«20 июля New Shepard отправит в космос свой первый экипаж космонавтов. Мы предлагаем одно место в первом рейсе победителю онлайн-аукциона», — говорится в сообщении.

On July 20th, #NewShepard will fly its first astronaut crew to space. We are offering one seat on this first flight to the winning bidder of an online auction. Anyone can place an opening bid by going to https://t.co/6DpTdTxo36. #GradatimFerociter pic.twitter.com/jBMFYX7xHg — Blue Origin (@blueorigin) May 5, 2021

Как сообщается на официальном сайте компании, пятинедельный онлайн-аукцион проведут в три этапа. В первом туре, который проходит прямо сейчас, можно оставить заявку на любую сумму, которую не будут знать другие участники.

Во втором туре, который начнется 19 мая, участники торгов смогут увидеть все заявки, им придется повышать ставки, чтобы продолжить свое участие.

В третьем туре, 12 июня, торги завершатся онлайн-аукционом, где и определится единственный победитель.

Итоговая стоимость билета достанется некоммерческой организации Club for the Future, которую Blue Origin основала в 2019 году для привлечения детей и подростков к изучению инженерных наук и бизнеса в области космонавтики.

В тему: 24 января 2019 года многоразовая суборбитальная туристическая система New Shepard, компании компания Blue Origin, состоящая из ракеты и корабля, который позволяет доставлять людей на высоту более 100 километров, успешно стартовала в десятый раз.