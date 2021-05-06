Эксперты назвали фаворита финала Лиги чемпионов

Главное: Озвучен фаворит финала Лиги чемпионов. Эксперты считают, что «Манчестер Сити» обыграет «Челси».

Детали: Стали известны финалисты Лиги чемпионов. В решающем матче за трофей сразятся англичане – «Манчестер Сити» и «Челси».

Поединок пройдет в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в субботу, 29 мая.

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже назвали фаворита битвы.

Специалисты ставят на то, что трофей добудет «Манчестер Сити» 1,44 к 1, а шансы на успех «Челси» оцениваются как 2,62 к 1.

В основное время на победу «Манчестер Сити» ставят 1,95 к 1, на ничью – 3,25 к 1, а на выигрыш «Челси» – 4,3 к 1. Самым вероятным исходом первых 90 минут называют ничью 1-1 (5,8 к 1).

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