Как оказалось, украинцы начали массово продавать валюту

Главное: Украинцы в апреле массово продавали валюту. Зафиксирован максимум с начала прошлого года.

Детали: Жители Украины стали чаще продавать валюту. Данные, ссылаясь на НБУ, приводит РБК-Украина.

Сообщается, что в апреле люди продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 миллиарда 245,5 миллионов долларов и купили ее на 1 миллиард 699,6 миллионов долларов. В итоге чистая продажа валюты составила 545,9 миллионов долларов.

Информируется, что это рекордный месячный объем продажи валюты с начала прошлого года.

Уточняется, что с начала 2021 года украинцы продали валюту на 7 миллиардов 284 миллиона долларов, а купили ее на 6 миллиардов 364,3 миллионов долларов. Таким образом чистая продажа составила 919,6 миллионов долларов.

Для примера: в прошлом году украинцы продали валюту на 19 миллиардов 241,5 миллионов долларов, а купили ее на 18 миллиардов 4,4 миллиона долларов, чистая же продажа составила 1 миллиард 237,1 миллионов долларов.

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